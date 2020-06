Montblanc ha aperto una nuova boutique a Verona di accessori di lusso

Una nuova boutique di 60 metri quadrati a Verona, in Via Quattro Spade, 15. Montblanc e la famiglia Benetti hanno mantenuto la promessa di una nuova apertura a conferma della solidità della loro partnership e dell'importanza della vendita al dettaglio come chiave del successo di Montblanc che, con questa boutique, raggiunge in Italia quota otto negozi in franchising e dieci a gestione diretta.

La nuova vetrina di Verona riporta il codice di design e di stile del rinnovato concept delle boutique, offrendo un ambiente di vendita dinamico ed elegante. Basato sull'equilibrio tra design contemporaneo ed eleganza classica, tra spirito pionieristico e tradizioni di artigianato, il nuovo spazio offre ai propri clienti un'esperienza multisensoriale, invitandoli in un viaggio alla scoperta nel cuore dell'universo Montblanc.

All'interno della nuova boutique saranno rappresentate le principali categorie di prodotto, dagli strumenti di scrittura alle nuove collezioni di orologeria, fino alla pregiata pelletteria.

«Dopo anni di collaborazione con un partner d'eccellenza come Benetti, Montblanc è felice di inaugurare insieme questa nuova boutique in una delle vie più prestigiose dello shopping in città - ha commentato Paride Toma, managing director di Montblanc Italia - Puntiamo sullo sviluppo del canale franchising investendo proprio nella città di Verona e in una regione strategica, dinamica e attiva come il Veneto. La capillarità della rete Montblanc che grazie ai diversi canali di vendita si estende su tutto il territorio italiano, sottolinea l'attenzione che da sempre la nostra maison dedica alla clientela locale».

«Una collaborazione, quella con Montblanc, nata dieci anni fa e cresciuta nel tempo, soprattutto in risposta alle esigenze dei nostri clienti - ha aggiunto Elisabetta Benetti - Siamo molto felici di offrire alla nostra città la possibilità di vivere una vera e propria esperienza all'interno del magnifico mondo Montblanc. Si tratta di una maison internazionale sinonimo di artigianalità, innovazione e tradizione, valori che condividiamo e che da sempre, come famiglia, portiamo avanti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere speciale e unico per i nostri clienti l'esperienza d'acquisto che spesso è legata ad un momento importante e da ricordare».

(Elisabetta Benetti)