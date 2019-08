Mr. Monopoly arriva a Castelvecchio per la terza casella dell'edizione veronese del gioco

Un altro luogo per rappresentare la nostra bellissima città. La terza casella sarà dedicata a Castelvecchio. La notizia è stata diffusa oggi direttamente sul profilo Instagram ufficiale di "Monopoly ed. Verona". Per anni a difesa della città e teatro di tanti avvenimenti storici, oggi Castelvecchio ospita il Museo Civico di Verona, uno dei più importanti centri culturali di Verona.

Francesca Briani, assessore alla Cultura e al Turismo, spiega così questa scelta: «Castelvecchio è uno dei luoghi del cuore di Verona. Antico maniero, un tempo residenza degli scaligeri, è oggi scrigno d’arte come museo cittadino e meta di migliaia di turisti impegnati a fotografarsi sul suo romantico ponte che attraversa l’Adige. La terza casella ufficiale di "Monopoly edizione Verona", - sottolinea ancora l'Ass. Francesca Briani - non poteva che essere Castelvecchio, monumento simbolo della nostra città e testimone di quello straordinario periodo storico che furono le Signorie. Per altro il grande castello ha uno stretto legame con le due caselle già svelate: vanta uno dei due ponti storici della città, l’altro è ponte Pietra, e collega il centro con l’Arsenale asburgico».

Ponte Pietra, Arsenale e Castelvecchio sono quindi le tre scelte sicure, per il gioco da tavolo che tutti i veronesi stanno aspettando! Chissà se prima delle vacanze Mr. Monopoly ci riserverà qualche altra sorpresa.