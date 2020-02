Arriverà a settembre ma si può già ordinare il Monopoly del Lago di Garda

Dopo quello di Verona, arriva il Monopoly del Lago di Garda. Il gioco è in fase di realizzazione, ma lo si può già ordinare attraverso il sito della società che ha ottenuto da Hasbro (azienda proprietaria del marchio Monopoly) l'autorizzazione a produrlo. Il Monopoly benacense sarà creato da Tiber Games e sul suo sito si può già ordinare al prezzo scontato di 47,95 euro. Tiber Games ha anche indicato il prossimo 15 settembre come data in cui saranno spediti i Monopoly acquistati.

Per Monopoly Lago di Garda è stata creata anche una pagina Facebook, in cui è possibile interagire con i produttori per suggerire le caselle da inserire nel tabellone. Dalla descrizione di Tiber Games, comunque, pare che siano state già inserite alcune località come Salò, Bardolino e anche la funivia del Monte Baldo. Lo scopo del gioco, però, non cambia: diventare il magnate immobiliare benacense numero uno.

A Monopoly Lago di Garda si può giocare dagli otto anni in su e il numero di giocatori va da due a otto.