Monopattini elettrici e segway potranno circolare a Verona a partire da domenica

Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway.

La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in materia, e nei giorni scorsi è stata posizionata la segnaletica verticale.

Una scelta che va nella direzione di una città sempre più smart, attenta a quelle nuove tecnologie che possono semplificare e migliorare la vita dei cittadini.

Mezzi comodi e pratici, che anche i veronesi hanno già dimostrato di gradire molto e che dovranno usare rispettando però alcune regole, per la sicurezza di tutti.

I due mezzi consentiti a Verona potranno circolare liberamente sulle piste ciclabili, ciclopedonali e nelle zone con limite di velocità a 30 km orari, al pari delle biciclette (non sulle strade pedonali come via Mazzini e via Cappello). Potranno girare tutto il giorno, anche col buio, purchè siano dotati della luce anteriore; la sosta sarà consentita negli stalli riservati alle biciclette o in quelli per scooter e moto, oppure ai lati della carreggiata stradale se non vi è un divieto di sosta. Non è obbligatorio il caschetto.

Al contrario, monopattini e segway non potranno circolare sui marciapiedi. La guida è vietata ai minori di anni 18 ma consentita ai sedicenni con la patente per lo scooter.

«Verona è la terza città in Italia che regolamenta questo nuovo mezzo di trasporto –spiega l’assessore alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto -. Non è solo una moda ma un’alternativa concreta per chi vuole spostarsi in città senza usare l’auto. Siamo convinti che questi mezzi innovativi possano diventare una risorsa per la città, dei nuovi alleati contro traffico e inquinamento. Ecco perché abbiamo deciso di sperimentarne l’uso sul territorio comunale, a patto che vengano rispettate alcune regole, semplici ma indispensabili per la sicurezza di tutti».

