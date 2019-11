Palpeggia più volte ragazzina sul bus, 50enne veronese condannato

Due anni e mezzo di reclusione. Questo è quanto dovrà scontare un 50enne veronese, accusato di aver più volte molestato un 18enne a bordo di un autobus. Come scritto su TgVerona, l'uomo per quattro volte avrebbe palpeggiato la ragazzina, tra il 2015 e il 2016. Per problemi personali, lei inizialmente non l'ha denunciato, ma la paura di incontrarlo di nuovo spinse la famiglia a prenderle un motorino, così che non dovesse più salire sul mezzo pubblico.

