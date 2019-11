VeronaMarathon, le modifiche alla viabilità cittadina durante la corsa

Domani, 17 novembre, si svolgerà la 18esima edizione di VeronaMarathon, manifestazione che modificherà temporaneamente la viabilità del capoluogo.

Per consentire la corsa degli atleti sarà in vigore il divieto di transito sull'intero percorso podistico. Il percorso di gara sarà occupato dalle 8 alle 15, con partenza, arrivo e principali servizi concentrati in piazza Bra. Ma durante lo svolgimento della gara sono previsti varchi di attraversamento in prossimità di incroci vigilati. Gli attraversamenti saranno consentiti per esigenze urgenti e di emergenza quando non transitano gli atleti e dovranno essere autorizzati dalla polizia locale o del personale dell'organizzazione. Dal divieto di transito sono comunque esclusi i mezzi di soccorso e di pronto intervento.

A questo link si possono trovare tutti i dettagli sui singoli tratti interessati dai divieti e gli orari precisi. Mentre la polizia locale di Verona ha riportato sul suo sito alcuni consigli per gli automobilisti che si devono spostare in città.