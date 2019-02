Modifiche alla viabilità per Mtb International e il match della Virtus Verona

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, in occasione della gara ciclistica "Verona Mtb International", sarà istituito il divieto di transito in via Castello San Felice, dall'incrocio con via Castel San Pietro fino all'incrocio con via Torricelle/via Caroto.

Sabato 23, il divieto di transito sarà in vigore dalle 11 alle 18, mentre domenica 24 dovrà essere rispettato dalle 8 alle 18.

E ancora, sabato 23 febbraio, in occasione della partita di calcio tra la Virtus Vecomp Verona e il Vicenza, viene istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione su entrambi i lati, in via Cimarosa, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Montorio e l’intersezione con via Leoncavallo.

Il divieto di transito e sosta sarà in vigore dalle 12 alle 24. Negli stessi orari, non sarà possibile parcheggiare, pena rimozione del veicolo, nell'area park di via Montorio, davanti all'accesso al Centro Polisportivo Gavagnin.

E un'altra modifica alla viabilità riguarderà domenica 24 febbraio via Redentore, dove verrà instituito il divieto di transito. Il provvedimento, che non riguarderà i residenti, si rende necessario per consentire ai tecnici di Acque Veronesi un intervento di riparazione alla rete idrica.