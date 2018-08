Verona, per le riprese della fiction "Mentre ero via" cambia la viabilità

Tra luglio e agosto si è svolto il casting, mentre prenderanno il via lunedì 3 settembre le riprese della fiction televisiva "Mentre ero via", prodotta da Endemol Shine Italy per Rai 1 e diretta dal regista Michele Soavi. Tra i protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno.

Molte vie e piazze, ma anche ristoranti e monumenti del centro storico, saranno le ambientazioni delle scene principali del film. E per 10 giorni, fino al 13 settembre, anche la viabilità subirà alcune modifiche per consentire le riprese.

Questi i principali provvedimenti: divieto di sosta con rimozione in piazzetta Bra Molinari, dalla mezzanotte del 3 settembre alle 24 del 13 settembre. Dalle 9 del 3 settembre alle 2 del 4 settembre, il divieto di sosta interesserà anche piazza Sant'Eufemia, per tutti gli stalli longitudinali eccetto quelli riservati ai disabili, oltre che via San Michele alla Porta, solo sul lato dei numeri civici pari, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Adua e con via Diaz. Il divieto riguarderà anche corso Cavour, dal civico 5 al civico 11 sul lato dispari, compreso lo stallo riservato allo scarico merci; via Diaz, dalla fermata del bus Atv all'intersezione con via San Michele alla Porta, inclusa l'area riservata ai taxi. In via Ponte Pietra, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 9 alle 14 del 3 settembre, nel tratto compreso tra i civici 18/A e 24. In piazza Viviani, divieto di sosta con rimozione per motocicli e ciclomotori dalle 14 del 4 settembre alle 2 del 5 settembre. Il divieto riprenderà, sempre mercoledì 5, dalle 12 alle 21. Il 6 settembre non si potrà parcheggiare in via Pallone, dalla mezzanotte alle ore 20, nel tratto dopo l'ingresso dell'anagrafe. Nello stesso orario, sarà vietato l'uso anche dei due stalli che precedono l'area riservata dell'Hotel Bologna. Per la giornata del 7 settembre, nella fascia oraria 9-20, sarà invece vietato il transito in via Redentore, nel tratto compreso tra vicolo San Faustino e regaste Redentore, tranne che per residenti e mezzi di pronto soccorso ed intervento. Nello stesso tratto, in particolare il lato dei civici dispari, sarà applicato anche il divieto di sosta dalle 7 alle 21, esteso con le stesse modalità in piazzetta Martiri della Libertà per i primi quattro stalli paralleli a via Redentore, in vicolo San Faustino, dal civico 7 all'intersezione con via Interrato dell'Acqua Morta, e nell'area tra via Redentore e lungadige Re Teodorico di fronte ai civici 17 e 19. Sabato 8 settembre, il divieto di sosta nella fascia oraria 7-20 interesserà anche piazza Broilo, per un totale di 7 stalli davanti alle Scuole Aportiane e 4 stalli tra il civico 7 e vicolo Broilo. Infine, il 10 settembre sarà previsto il divieto di sosta, dalle 7 alle 19, in lungadige Cangrande, esclusivamente per gli ultimi 7 stalli prima della fermata dei bus turistici, lungo il lato del fiume Adige.