"Alé la Merckx" e cantieri stradali, come cambia la viabilità a Verona

Per il terzo anno consecutivo la manifestazione ciclistica internazionale "Alé La Merckx", giunta alla su 12a edizione, si svolge a Verona. La partenza dei due percorsi di gara, la Mediofondo di 81 chilometri e la Granfondo di 125 km, sarà domani, 10 giugno, da piazza Bra.

Per consentire la realizzazione dell'evento, saranno presi per domani dei provvedimenti viabilistici:

Divieto di sosta, dalle 6 alle 8, in corso Porta Nuova, civici pari, nel tratto dall'intersezione con piazza Pradaval - volto San Luca all'intersezione con traversa piazza Pradaval, lungo i giardini; dalle 9 alle 15.30 in via Cipolla, lato civici pari, nel tratto tra via Volta e via Caroto.

Divieto di transito, dalle 3 alle 11 in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra volto San Luca e piazza Bra, piazza Bra e via degli Alpini; dalle 8 alle 9, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, da volto San Luca a Porta Nuova, lato civici pari del corso, circovallazione Oriani, circonvallazione Maroncelli, piazza Bacanal, via Lega Veronese, via da Vico, viale Colombo, via Pancaldo, viale Caduti del Lavoro, via Ca' di Cozzi, via Preare, via Caovilla, via Sottomonte, largo Stazione Vecchia, via Valpolicella. Inoltre, dalle 9.30 alle 15.30, divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio ciclisti, in via Bonfadio (corsia direzione Porta Vescovo), via Cipolla (corsia direzione Porta Vescovo), via Caroto con arrivo località Punta della Nave, via Barana in prosecuzione di via Betteloni (eccetto residenti in tale tratto di strada e i residenti di via Caroto, diretti ai loro passi carrai).

Dalle 9.30 alle 15.30, solo durante il passaggio dei ciclisti, divieto d'accesso su via Cipolla, con direzione Porta Vescovo, per i veicoli provenienti da vie Cipolla, Biancolini, Rensi, Zamboni e Volta; su via Bonfadio, con direzione Porta Vescovo, per i veicoli provenienti dalle vie Carinelli, Da Velo, Dei Bombardi, Da Villafranca.

Passata, poi, la giornata di domani, anche la prossima settimana sarà caratterizzata da delle temporanee modifiche alla viabilità. Ad esempio, da lunedì 11 a sabato 16 giugno, dalle 8 alle 13, per taglio siepe, in corso Milano saranno chiuse in ogni direzione di marcia le corsie vicine allo spartitraffico.

Prosegue inoltre l'attività di controllo, monitoraggio, riammodernamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie di Verona da parte di Acque Veronesi. Sono numerosi i cantieri già avviati e altri ne partiranno nei prossimi giorni. Uno dei più importanti riguarderà via Catullo dove, da lunedì 11 giugno per la durata di 2 giorni, sarà vietato il transito alle autovetture per la realizzazione di nuovi allacci alla rete acquedottistica della zona. Il divieto non riguarderà i residenti e saranno apportate modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe. Sempre nella giornata di lunedì sarà la zona di Tombetta ad essere interessata da interventi di manutenzione e monitoraggio alle reti fognarie: per la durata di 5 giorni sarà instituito il divieto di transito e di sosta su via Aquileia ed il restringimento delle corsie in entrambi i sensi di marcia su via Campagnol di Tombetta, all'altezza dell’incrocio con Via Aquileia. Giovedì 14 giugno sono previsti lavori di adeguamento ai sottoservizi in Rigaste San Zeno; per 2 giorni, ad eccezione dei residenti, saranno vietate la sosta ed il transito alle autovetture.