Verso l'assalto natalizio, cambia nei weekend la viabilità nella zona di Adigeo

In vista del Natale, cambia la viabilità in zona Adigeo. Per i prossimi fine settimana e fino al 31 dicembre, infatti, la viabilità tra via Pacinotti e viale delle Nazioni subirà alcune variazioni. Per tutelare la sicurezza dei pedoni e migliorare la fluidità del traffico nei giorni di maggior afflusso, si è deciso infatti di limitare l’utilizzo del varco esistente nello spartitraffico tra le due vie.

I nuovi provvedimenti viabilistici stabiliscono che, a partire dalle 7 di venerdì 23 novembre e fino alle ore 6 di lunedì 26 novembre, chi percorre viale delle Nazioni verso il centro città non potrà più utilizzare il varco, svoltando a sinistra in via Pacinotti, ma potrà solamente proseguire diritto. Allo stesso modo, chi percorre viale delle Nazioni in direzione Verona sud, non potrà più utilizzare il varco, ma solo svoltare a destra in via Pacinotti o proseguire dritto. Infine, chi proviene da via Pacinotti potrà esclusivamente svoltare a destra in viale delle Nazioni, direzione Verona sud.

Questi provvedimenti viabilistici saranno confermati anche nei successivi fine settimana, compreso l’intero periodo tra Natale e capodanno. Nello specifico, saranno in vigore dalle 7 di sabato 1 dicembre alle 6 di lunedì 3 dicembre; dalle 7 di sabato 8 alle 6 di lunedì 10 dicembre; dalle 7 di sabato 15 alle 6 di lunedì 17 dicembre. Infine, saranno in vigore dalle 7 di sabato 22 dicembre alla mezzanotte di lunedì 31.