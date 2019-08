Veronetta, il cantiere in piazza Isolo modifica la viabilità su Ponte Nuovo

Da domani, 27 agosto, chi attraversa Ponte Nuovo a Verona dovrà fermarsi all'incrocio e dare la precedenza a tutti i veicoli che giungono da Lungadige Re Teodorico. La modifica alla viabilità, già evidenziata dalla nuova segnaletica orizzontale e verticale, è necessaria per rendere più fluido il traffico e creare meno rallentamenti possibili, vista la presenza del cantiere in piazza Isolo. La decisione è stata presa dopo i sopralluoghi effettuati dalla polizia locale e dai tecnici del settore Mobilità e Traffico del Comune di Verona, che si sono recati sul posto per valutare la situazione in tempo reale e decidere le modifiche più efficaci.

Questa mattina, infatti, alcuni rallentamenti si sono registrati tra via Carducci, piazza San Tomaso e Lungadige Re Teodorico. Situazione più fluida invece tra via Giardino Giusti, via Santa Chiara e via Redentore, dove insiste un unico flusso di traffico dopo la chiusura forzata di Interrato dell'Acqua Morta.

Su Ponte Nuovo, la presenza degli agenti sarà continua, dalle 7 alle 19, per far sì che la modifica alla viabilità venga rispettata a vantaggio di tutti gli utenti ma anche del cantiere stesso.

Proprio questa mattina in via Interrato dell'Acqua Morta sono iniziati i lavori per la sostituzione urgente degli oltre 70 metri di condotta fognaria ammalorata. A causa della vetustà di uno dei tre principali collettori fognari cittadini, si erano generate delle pesanti infiltrazioni, che lo scorso venerdì hanno causato lo stop al cantiere di via Ponte Pignolo e la conseguente chiusura al traffico veicolare. Tra sabato e domenica si è completata la posa delle linee e delle tre grosse pompe che permettono di bypassare la portata molto consistente del collettore e questa mattina è iniziata la sostituzione della condotta, che dovrebbe durare non più di una quindicina di giorni.

Tra oggi e domani ripartirà anche il cantiere di via Ponte Pignolo, previsto nel progetto di messa in sicurezza idraulica di Veronetta. Il cantiere prevede l'attraversamento dell'incrocio con la tecnologia no dig. Anche in questo caso i lavori dovranno essere terminati prima dell'inizio delle scuole.

Le operazioni in corso sono state seguite e concordate con i tecnici di Arpav.

I residenti di Veronetta possono seguire gli aggiornamenti sui lavori sul sito www.veronetta-acqueveronesi.it. L'assistente alla direzione lavori (7-11, 15.30-19.30 dal lunedì al venerdì) è disponibile al numero verde 800 814637 (orario 8-20) e dalle 17.30 alle 19.30 (sempre dal lunedì al venerdì) all'infopoint allestito alla biglietteria della funicolare di Castel San Pietro di via Fontanelle Santo Stefano 6.