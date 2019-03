Lego, giochi, cosplay e fumetti, 70mila visitatori al Model Expo Italy

Veronafiere ha chiuso un fine settimana all'insegna di modellini, mattoncini Lego, giochi, cosplay e fumetti. Model Expo Italy ha richiamato oltre 70mila appassionati da tutto il Paese per un evento che ha riempito sei padiglioni espositivi con oltre 200 eventi e 450 aziende e associazioni, cresciute del 18% percento rispetto all’anno precedente.

In contemporanea a Model Expo Italy, si è svolta Elettro Expo, con un intero padiglione dedicato al mondo dell'elettronica, dell'informatica e del radiantismo.

Protagonisti nel weekend in fiera, trenini elettrici, robot, soldatini, aerei, navi e auto, realizzati in scala e perfetti in ogni dettaglio. Grande successo anche per l'Area Lego, con i suoi 4 miliardi di mattoncini colorati, parte di centinaia di set e diorami in mostra. Nel Games District, lo spazio riservato agli amanti di giochi da tavolo, comics, action figure, carte collezionabili e videogames, sono saliti sul palco anche super-ospiti come la famosa youtuber La Sabri o lo storico conduttore di Art Attack, Giovanni Mucciaccia.

Il Cosfight, contest per chi ama vestire i panni degli eroi dei fumetti, dei cartoni animati o dei film, ha visto trionfare Alice Porcu, 21enne di origine sarda, per la sua interpretazione di Sariatu, personaggio tratto dal film d'animazione "Kubo e la spada magica" che unisce mitologia e folklore giapponese.

Anche le quattro ruote in miniatura hanno regalato emozioni a Model Expo Italy. Al nastro di partenza della gara Bme per auto elettriche buggy in scala 1:8 erano presenti oltre 60 piloti tra gli 11 e i 65 anni: ad aggiudicarsi il primo posto Davide Ongaro, attuale campione mondiale in questa categoria.