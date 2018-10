Mobility Day, per una domenica la zona a traffico limitato si allarga

7 ottobre 2018, prima domenica della edizione numero due dei Mobility Day, le giornate già sperimentate nelle stagioni fredde tra il 2017 e il 2018 e che l'amministrazione comunale di Verona ha voluto riproporre anche per l'autunno e l'inverno tra questo e il prossimo anno.

Una delle novità di questa edizione è che i Mobility Day si combinano con un altro provvedimento preso dal Comune, il blocco delle auto più inquinanti su tutte le strade cittadine. Quindi nella zona a traffico limitato allargata di oggi, compresa nell'ansa dell'Adige e delimitata da Porta San Zeno, Porta Palio, Porta Nuova e breccia Cappuccini, non possono circolare tutti i veicoli privati, mentre nel resto della città dal lunedì al venerdì non possono viaggiare i ciclomotori Euro 0, le auto a benzina Euro 1 ed Euro 2 e le auto a diesel Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

La ztl espansa di oggi è in vigore dalle 10 alle 19, mentre il blocco delle auto nei giorni feriali è valido dalle 8.30 alle 18.30.

Per incentivare i cittadini a lasciare l'auto in garage e ad usare i mezzi pubblici sono state previste delle agevolazioni. Con un biglietto unico da 1,30 euro si può viaggiare su tutte le linee urbane dei bus per tutta la domenica e i minori di 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un maggiorenne. Previste poi navette ogni 10 minuti dal parcheggio Centro e dai parcheggi della fiera. Il parcheggio Centro è a pagamento e la navetta costa 1 euro, gratis i parcheggi della fiera con biglietto della navetta al costo di 1,30 euro.

E oltre alle agevolazioni per i mezzi pubblici, sono previste anche interessanti iniziative culturali per stimolare i cittadini ad uscire di casa e godersi il centro della città senza auto.