Penultimo Mobility Day a Verona, per la prima volta esteso a Golosine

Primo Mobility Day "allargato" a Verona. Per la prima volta, oggi 10 marzo, l'estensione di un giorno della Ztl usce dal centro storico e tocca il quartiere di Golosine. In questa sesta e penultima giornata dedicata alla mobilità sostenibile è chiusa al traffico dalle 10 alle 19 anche via Ottavio Caccia, nel tratto di strada prospiciente la chiesa.

Restano ovviamente attivi anche gli altri divieti e le promozioni pensate per il Mobility Day. Dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori) potrà accedere e circolare nella zona del territorio comunale fra l'ansa dell'Adige e le porte monumentali. Libero accesso solo per i soli residenti. Nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino agli Euro 2 per tutti i veicoli privati a benzina o diesel ed Euro 0 per i ciclomotori.

Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo e si può viaggiare sull'intera rete urbana con un solo biglietto da 1.30 (se acquistato a bordo dell'autobus ha un costo di 2 euro). I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana.

Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell'Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.

Diverse, infine, le iniziative culturali offerte ai cittadini che si vogliono godere il centro di Verona senza auto.