Novità mobility day: vai a scuola senz'auto? Il Comune ti pianta più alberi vicino all'istituto

Più bambini delle elementari andranno a scuola a piedi, in bici o in autobus, più alberi verranno piantumati nelle vicinanze degli istituti scolastici. Da quest’anno le giornate "sostenibili" Mobility Day entrano nelle scuole di Verona e provincia, promuovendo una "raccolta di miglia verdi" che porterà a nuove piantumazioni. "Insieme facciamo strada" è il progetto che il settore Ambiente del Comune di Verona ha condiviso con i 19 Comuni dell’area metropolitana, per sensibilizzare i bambini sui temi della mobilità sostenibile, dell’ecologia e dei cambiamenti climatici.

Per tutto il mese di ottobre, le classi che aderiranno rileveranno le modalità con cui gli studenti arrivano a scuola, a piedi, in bici, in autobus o in macchina, annotandole su un grande cartellone. I bambini potranno così accumulare "miglia verdi", in base alle quali verranno piantumati nelle vicinanze degli istituti scolastici, o comunque sul territorio comunale, altrettanti alberi. Sarà il 21 novembre, “Giornata nazionale degli alberi”, la data di messa a dimora delle nuove piante, che i bambini potranno poi veder crescere. Le classi quarte e quinte potranno proseguire il percorso per tutto l’anno scolastico.

L’iniziativa permetterà di far capire ai più piccoli quanto anche un comportamento quotidiano possa incidere sull’inquinamento atmosferico, la salute e la viabilità cittadina. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie ad adottare buone pratiche per migliorare e tutelare l’ambiente.

Questo l’elenco dei Comuni coinvolti, oltre a Verona: Bussolengo, Buttapietra, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Fumane, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Zevio.