Domenica torna il Mobility Day: stop al traffico e tanti eventi in centro città

Domenica prossima, 27 gennaio, torna il Mobility Day. Le iniziative e gli appuntamenti di questa quarta giornata dedicata alla mobilità sostenibile sono stati presentati, in sala Arazzi, dagli assessori all’Ambiente Ilaria Segala e alla Viabilità Luca Zanotto.

Dal punto di vista viabilistico è confermata la chiusura al traffico del centro città, dalle 10 alle 19. Quindi, all’interno dell’ansa dell’Adige, nell’area delimitata da Porta San Zeno, Porta Palio, Porta Nuova e breccia Cappuccini, sarà vietato circolare con qualsiasi mezzo privato, compresi ciclomotori e motocicli.

Nel resto del territorio comunale, sempre dalle 10 alle 19, non si potranno utilizzare i mezzi privati fino all’Euro 3, sia benzina che diesel, inclusi motocicli e ciclomotori pre-Euro.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione – ha spiegato l’assessore Zanotto – nel promuovere una cultura diversa della mobilità, che permetta ai cittadini di spostarsi in maniera attiva. Per questo abbiamo deciso di chiudere il centro storico ai veicoli a motore privati, per riservarlo alle bici e ai pedoni. In più, sono previste agevolazioni a chi utilizzerà i mezzi pubblici con collegamenti ad alta velocità e ad alta capacità dai parcheggi scambiatori della fiera, che saranno gratuiti, a piazza Bra».

Infatti, dalle 9 alle 20.30, è previsto il servizio di bus – navetta tra fiera e piazza Bra. Il costo della corsa è di 1,30 euro, con il biglietto che rimarrà valido per l’intera giornata su tutta la rete urbana di Atv. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, potranno viaggiare gratuitamente sulla rete urbana.

Accanto alle misure viabilistiche, anche per questo quarto Mobility Day sono stati organizzati numerosi eventi per vivere appieno il centro città.

«Sono molti gli appuntamenti e i laboratori – ha detto l’assessore all’Ambiente Segala – pensati per le famiglie, per i bambini e per i ragazzi. L’idea è quella di far vivere il centro città con iniziative in grado di sensibilizzare alla salvaguardia ambientale, al rispetto della natura e alla conoscenza dei suoi fenomeni».

Nel Centro di riuso creativo dell’Arsenale, ad esempio, la mattina si potrà partecipare al laboratorio di costruzione di burattini (iscrizione obbligatoria alla mail ecosportello@comune.verona.it). Al museo di Storia naturale, sono in programma esperimenti con l’elettricità pensati per i ragazzi. Mentre in Gran Guardia, andrà in scena l’atteso spettacolo “Libero Zoo”, che celebra gli animali e le loro diversità (ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria). Alla GAM, è in prevista, alle 11, la visita guidata alla mostra “L’Amore Materno” e, nel pomeriggio, il laboratorio Art Bag.

Infine, nell’ambito delle manifestazioni legate al Giorno della Memoria, il museo di Castelvecchio propone la visita alla mostra ‘Storie del vecchio Testamento’ e, in piazza Bra, si potrà visitare il “carro della memoria” e la mostra fotografica dedicata alla Shoah.