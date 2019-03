Il Mobility Day si allarga alle Golosine, chiuso un tratto di via Ottavio Caccia

Non in Zai o in Borgo Roma come si era sospettato, ma il Mobility Day di Verona uscirà comunque dalla zona dell'ansa dell'Adige e domenica prossima, 10 marzo, toccherà il quartiere Golosine. Nella sesta e penultima giornata dedicata alla mobilità sostenibile, sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 19 anche via Ottavio Caccia, nel tratto di strada prospiciente la chiesa delle Golosine. Un provvedimento chiesto espressamente dai cittadini della quarta circoscrizione attraverso il progetto europeo Looper, che li vede impegnati non solo nel monitorare la qualità dell'aria di Verona Sud, ma anche nel proporre soluzioni per mitigare l'inquinamento atmosferico. Tra queste, la chiusura al traffico di via Caccia, che l'amministrazione comunale ha scelto di sperimentare durante il prossimo Mobiliy Day, per poi replicare durante le domeniche successive, il 24 e 31 marzo (quindi anche al di fuori delle giornate del Mobility Day).

Già attuati gli altri due provvedimenti chiesti sempre dai cittadini delle circoscrizioni quarta e quinta che lavorano al progetto Looper: l'isola pedonale in circonvallazione Fasoli a Cadidavid, di fronte alle scuole Cesari, e la chiusura al traffico di via Udine in Borgo Roma, durante l'entrata e l'uscita degli studenti dalle scuole dell’Istituto Comprensivo 11.

Il Mobility Day allargato ai quartieri è in linea con gli obiettivi dell'amministrazione comunale e in particolare degli assessori all'ambiente Ilaria Segala e alla mobilità e traffico Luca Zanotto, che oggi, 5 marzo, hanno presentato le iniziative in programma domenica, incentrate in particolare sulla scoperta del verde e delle piante del centro e non solo.

«I nuovi provvedimenti a Verona Sud vanno proprio nella direzione di diminuire il traffico veicolare anche nei quartieri - ha detto l'assessore Zanotto - Ecco perché abbiamo accolto con entusiasmo le proposte che sono arrivate direttamente dai cittadini con il progetto Looper. Una coincidenza che abbiamo colto al volo, rispetto ad un'iniziativa che prosegue il suo corso e dalla quale ci aspettiamo nuove contributi contro l’inquinamento».

«Per la prima volta il Mobility Day esce ben oltre il centro cittadino, alla scoperta di alcune zone del territorio poco conosciute ma ricche dal punto di vista ambientale - ha aggiunto l'assessore Segala - La partecipazione delle circoscrizioni dimostra che siamo sulla buona strada, i cittadini cominciano a capire che la mobilità sostenibile è un vantaggio per tutti».

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA. Gli Amici della Bicicletta della Fiab propongono una pedalata lungo il percorso dell'Adige fino alla centrale dismessa del Colombarolo, mentre il Wwf porterà a passeggio i cittadini per far conoscere gli alberi secolari da piazza Bra a lungadige San Giorgio.

Previsti anche spettacoli, laboratori e visite guidate nei musei cittadini e nel quartiere di Santa Lucia. Alle 16.30, all'Arsenale, spettacolo per bambini e famiglie da titolo «Il piccolo principe» (ingresso a pagamento). Al Museo di Storia Naturale, laboratorio sulle eruzioni vulcaniche a cura dell'associazione Scienza Divertente, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni (partecipazione gratuita). Alla Galleria d'Arte Moderna, visita guidata per adulti e bambini. Nel Cortile Mercato Vecchio, caccia al tesoro gratuita dedicata ai bambini della scuola primaria. Partenza dalle 10, ogni 20 minuti per un massimo di 20 bambini con le loro famiglie (prenotazione obbligatoria). Al Teatro Stimate, alle 16.30, spettacolo teatrale per famiglie del teatro libero di Palermo dal titolo «Amici diversi». Nella sala Polifunzionale di Golosine, doppio appuntamento alle 15.30 e alle 17 con lo spettacolo omaggio alla donna e alla poesia femminile italiana, organizzata dal Circolo Europa Unita Auser in collaborazione con il Teatro di Ipazia, diretto da William Jean Bertozzo e intitolato «Qual piuma al vento». Visita guidata al quartiere di Santa Lucia con partenza alle 10 dal piazzale della chiesa. E ancora caccia al tesoro naturalistica, nella campagna intorno alla Fattoria Giarol Grande, con partenza alle 14.30.

VIABILITÀ. Durante il Mobility Day, dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori) potrà accedere e circolare nella Ztl allargata, ricompresa nella zona del territorio comunale fra l'ansa dell'Adige e, verso Sud, fino elle porte monumentali: Nuova, Palio e San Zeno. Resterà libero l'accesso per i soli residenti. Inoltre, nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino agli Euro 2 per tutti i veicoli privati a benzina o diesel ed Euro 0 per i ciclomotori.

Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo e si può viaggiare sull'intera rete urbana con un solo biglietto da 1.30 (se acquistato a bordo dell'autobus ha un costo di 2 euro). I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana. Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell'Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.