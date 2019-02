Quinto Mobility Day con elezioni di Papà del Gnoco e Verona in Love

Oggi, 10 febbraio, è il giorno del quinto Mobility Day organizzato dall'amministrazione comunale di Verona tra la fine del 2018 e l'inizio di questo 2019. Significa che dalle 10 alle 19 di oggi tutti i veicoli privati, inclusi motocicli e ciclomotori non possono circolare nella zona di Verona delimitata dall'ansa dell'Adige e da Porta San Zeno, Porta Palio, Porta Nuova e breccia Cappuccini. Nel restante territorio comunale non potranno circolare tutti i veicoli privati a benzina o diesel Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 e i motocicli o ciclomotori Euro 0.

Già dalle 9 è stata attivata la Navetta 77 che collega il Parcheggio Centro con Piazza Bra. La navetta passa ogni 10 minuti e il biglietto di andata e ritorno costa 1 euro. Attivata anche la Navetta 78, che invece collega i Parcheggi Fiera e Adigeo con Piazza Bra. Anche questa passa ogni 10 minuti e il suo biglietto costa 1,30 euro ma è valido per tutto il giorno su tutti gli autobus della linea urbana.

«Verona in Love» e il Carnevale sono i due eventi principali della giornata veronese. Per il Carnevale, oggi è il giorno dell'elezione di Papà del Gnoco e per favorire la massima partecipazione è aperto gratuitamente il parcheggio all'interno della ex Caserma Riva di Villasanta, in via Tommaso Da Vico, a San Zeno. Più di 300 posti auto non custoditi, messi a disposizione dal Comune e raggiungibili solamente da viale Colombo.