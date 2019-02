Lupi, in regione Veneto si discute sull'abbattimento. Protesta dell'Enpa

Dovrebbe essere discussa dal consiglio regionale del Veneto il prossimo 26 febbraio la proposta di legge del capogruppo leghista Nicola Finco che con cui s'introdurrebbe l'abbattimento dei lupi e degli orsi. Per questo l'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) ha promosso una mobilitazione attraverso la propria pagina Facebook per chiedere al presidente del Veneto Luca Zaia e ai consiglieri regionali di non approvare la proposta, ritenuta dall'associazione animalista una perdita di tempo perché anche se sarà approvata, poi sarà invalidata perché incostituzionale. «Invece di impiegare risorse pubbliche per la discussione di provvedimenti condannati a finire sotto la scure della Corte Costituzionale - fa sapere l'Enpa - gli amministratori pubblici si concentrino su progetti e iniziative di reale interesse per la collettività, e non solo per quella frangia di allevatori che ancora si rifiuta di applicare misure a tutela dei propri animali».