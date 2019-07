Michela, Selene e Pamela, accedono alla finale di Miss Terme di Colà

Ultime settimane per il passaggio della corona da Sara Pozzani alla nuova reginetta del parco termale di Villa dei Cedri. Sul palco allestito a ridosso del lago hanno sfilato 14 ragazze dai 16 ai 26 anni provenienti da diversi paesi delle province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia, Bergamo, Monza e addirittura da Roma.

A sfilare prima in abiti casual, poi in costume Aurora, Desireé, Cristina, Martina, Chiara, Pamela, Alice, Selene, Alessia, Camilla, Michela, Nicole, Camilla, Anita. Quattordici bellissime ragazze che hanno raccontato i loro sogni: dalla recitazione all’ingegneria spaziale, quest'ultima tornata di selezioni interne ha stupito molto la giuria per il grande potenziale di così tante giovani.

Al tavolo della giuria erano seduti per questa terza selezione il direttore tecnico del centro sportivo riabilitativo di Villa dei Cedri Giorgio Pasetto, Stefano Novelli responsabile commerciale Chef Bertolini, Alessandra Erculiani in rappresentanza del paese di Colà di Lazise, il direttore commerciale di Villa dei Cedri Maurizio Galli e Paolo Gusmini, responsabile logistica Present More.

Al primo posto la campionessa italiana di Ginnastica Artistica femminile Silver di Castrezzato, Michela Noli. Secondo gradino del podio per Selene Rossi, aspirante conduttrice televisiva e innamorata dell’arte da Padova. Pamela Grotto, la cameriera vicentina che sogna di lavorare nel mondo della moda, si è invece conquistata il terzo posto del podio.

Ultime settimane per il concorso organizzato da Promobenacus nel Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri. Dopo le selezioni interne e quelle in Toscana, Friuli Venezia-Giulia e in un’altra località nel Veneto, il cerchio si stringe. La finale si terrà il prossimo 5 agosto in occasione dell’Antica sagra della Madonna della Neve di Colà di Lazise.