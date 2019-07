Miss Terme di Colà del Garda 2019: in tre superano la seconda selezione

Procede con grande entusiasmo il concorso Miss Terme di Colà del Garda 2019 con la seconda selezione di venerdì 5 luglio, alla serra Giardino d’Inverno di Villa dei Cedri. Sul palco hanno sfilato 10 ragazze dai 16 ai 30 anni provenienti dalle tre province vicine al parco: Verona, Brescia e Mantova.

A sfilare prima in abiti casual, poi in costume Elena, Martina, Marta, Georgiana, Viola, Valentina, Aurora, Nicole, Letizia e Deborah. Dieci bellissime ragazze con grandi ambizioni negli studi, nel lavoro e nella famiglia.

Sedevano al tavolo della giuria la rana del Garda Virginia Tortella, Maurizio Galli direttore commerciale di Villa dei Cedri, Alessandra Erculiani in rappresentanza del paese di Colà di Lazise, il dottor Giorgio Pasetto direttore tecnico del centro sportivo riabilitativo di Villa dei Cedri e Claudio Chiari di Radio Numer One.

Al primo posto Marta Pedrotti, 30 anni, imprenditrice di Dello che sogna di realizzare un suo brand personale. Seconda in classifica Elena Righetti di Affi, una ragazza di vent’anni impiegata come segretaria con lo stesso sogno nel cassetto di Marta, la prima classificata. Chissà che questa avventura non le porti a un lavoro di squadra e di stile. Il terzo posto, invece, è di Nicole Fontana, fotomodella 28enne di Monzambano la cui ambizione è quella di presentare il programma televisivo «Colorado».

Il concorso organizzato da Promobenacus nel parco termale del Garda di Villa dei Cedri, proseguirà nelle prossime settimane con le selezioni interne del 29 luglio e delle altre esterne, che si terranno in Toscana, nel Friuli Venezia-Giulia, in Sardegna e in un’altra località nel Veneto.

Il concorso che premia bellezza, carisma e personalità è aperto alle aspiranti reginette di bellezza tra i 16 e i 30 anni ed è un’opportunità per mostrare tutte le proprie qualità. Il regolamento e il modulo di iscrizione possono essere scaricati sul sito www.villadeicedri.it. Il lago termale sarà teatro delle selezioni e la finale si terrà il prossimo 5 agosto in occasione dell’Antica sagra della Madonna della Neve di Colà di Lazise.