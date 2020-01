Milan-Hellas, blocco del traffico nel giorno della partita: come arrivare al Meazza

Domenica 2 febbraio scatta il blocco delle auto nel Comune di Milano. Tutte le automobili, secondo l'ordinanza del sindaco Sala, non potranno circolare dalle 10 alle 18. I mezzi pubblici saranno potenziati, ma alcune eccezioni sono state previste, a partire da quelle necessarie per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio Meazza dove si svolgerà la sfida tra Milan ed Hellas Verona, valida come ventiduesima giornata di Serie A, come riporta MilanoToday.

A partire dalle ore 12 saranno escluse dal blocco le strade che portano a San Siro, ecco quali: via Sant’Elia - nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede; via Diomede - nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli; via Natta; via Montale - nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo; via Patroclo - nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille; via Achille; viale Caprilli; piazzale dello Sport; via degli Aldobrandini; via Palatino; via Rospigliosi; piazza Axum; via Harar; via Tesio; via Novara - nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar.