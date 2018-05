Profughi e omosessualità, proteste per l'incontro in università a Verona

Lega Nord, Popolo della Famiglia e Forza Nuova, tutti contro la giornata di studio e formazione sulle migrazioni lgbti, organizzata per il prossimo 25 maggio in università a Verona. E proprio Forza Nuova promette una mobilitazione davanti all'università proprio per il 25 maggio. "L'incontro gay-profughi è un affronto alla città di Verona e va vietato; o ci pensa qualcuno o lo impediremo noi", ha dichiarato il coordinatore per il Nord Italia di FN Luca Castellini. E il nuovo coordinatore provinciale Pietro Amedeo aggiunge:

Siamo di fronte ad una vera e propria dittatura strisciante che il 25 maggio vorrebbe unire le invettive ideologiche antinaturali e antinazionali attraverso l'incontro omosex-rifugiato, con la complicità del silenzio di chi dovrebbe intervenire, se non per personale convinzione, almeno dopo le promesse elettorali fatte, tanto più quando è un istituzione come quella universitaria ad ospitare una ideologia che miete sempre più vittime, soprattutto tra i giovani e soprattutto nell'epoca adolescenziale quando si è alla ricerca di affermare la propria identità sessuale ed etnica, e dove è quindi facile essere fuorviati.

Forte è però la voce anche di chi sostiene e difende il convegno su migrazioni e orientamento sessuale organizzato a Verona. Tra questi il Circolo Pink, che scrive: