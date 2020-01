Vince 75mila euro a L'Eredità e si taglia i capelli con Flavio Insinna

Colombo, come la capitale dello Sri Lanka, come il tenente o come lo scopritore dell'America. È stata la parola «colombo» a far vincere 75mila euro al giovane studente-lavoratore Michele Veronesi, concorrente veronese del quiz televisivo L'Eredità, in onda nel pre-serale di Rai 1.

Il ragazzo ha superato le varie prove del programma televisivo, eliminando gli altri concorrenti e arrivando al gioco finale, la «ghigliottina». In questo gioco, ha dovuto indovinare una parola misteriosa, trovando delle connessioni con altre cinque parole proposte. E la parola misteriosa era proprio «colombo». Michele Veronesi l'ha scritta e questo gli ha permesso di vincere 75mila euro in gettoni d'oro

E dopo la gioia per la vincita, il ragazzo che studia a Padova ha dovuto tener fede ad una promessa fatta insieme al conduttore del programma Flavio Insinna. I due avevano detto che si sarebbero tagliati i capelli in caso di vittoria. E come testimonia questo video condiviso sui social network, la promessa è stata mantenuta.

Michele Veronesi, il giovane studente-cameriere che ha vinto 75 mila euro a L’Ereditá, giovedì si è sottoposto al taglio di capelli negli studi della Rai assieme a Flavio Insinna. Il conduttore aveva scherzato sull'acconciatura del 20enne veronese che aveva promesso, in caso di vittoria, di dare una “sfoltatina” al ciuffo.

Un giovane veronese vincitore a «L'Eredità», il programma a premi di Rai 1 con Flavio Insinna. Questa sera, Michele di Verona, ha indovinato la parola giusta, «Colombo», vincendo 75mila euro in gettoni d'oro.