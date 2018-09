Una meteora luminosa accende il cielo veronese: registrato passaggio di un "bolide"

«Questa notte un bolide (meteora di elevata luminosità ndr) ha illuminato i cieli d'Italia. Non è scappato dagli occhi attenti di Maurizio Carli, responsabile della ricerca delle Meteore presso l'Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi". Il passaggio del bolide è avvenuto alle ore 02:58 TU (04:58 locale)». Così l'annuncio dato su Facebook dallo stesso Osservatorio del Monte Baldo, relativamente all'avvenimento astronomico avvenuto poco prima delle ore 5 di sabato 8 settembre.

Si è trattato di un bagliore bianco intenso, qualche secondo di luce che ha illuminato i cieli veronesi e non solo. Una sorta di sfera bianca luminosa che ha attraversato la volta celeste, per poi perdersi nell'oscurità.

Un fenomeno decisamente molto affascinante anche per i non addetti ai lavori, mentre la spiegazione scientifica è che si trattasse per l'appunto di un meteorite, il quale ora verrà tracciato dai ricercatori per ricostruirne la storia, analizzando le varie fasi del passaggio della scorsa notte.