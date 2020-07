A luglio il mercato di piazza Erbe aperto nel weekend e a San Zeno aumentano i banchi

Per tutto il mese di luglio, a partire da questo sabato, apertura straordinaria nei weekend dei banchi di piazza delle Erbe. Per ampliare, nel periodo estivo, la possibilità di vendita, anche il sabato e la domenica, gli operatori commerciali sono autorizzati all’apertura anche nelle giornate del 4 e 5, 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 luglio. Inoltre, dal 5 luglio, nel mercato dell’antiquariato e del collezionismo di San Zeno, che si svolge ogni prima domenica del mese, il numero degli spazi espositivi autorizzati viene esteso da 106 a 140.

Da questa domenica, quindi, aumentano i banchi allestiti in piazza S. Zeno, piazza Pozza, piazza Corrubbio, via Lenotti, via Porta S. Zeno, vicolo Fossetto e via S. Procolo. Gli spazzi autorizzati sono suddivisi in 88 posteggi riservati agli operatori professionali e 52 agli hobbisti. «Abbiamo ritenuto di estendere il numero dei banchi e le giornate. - ha detto l'assessore al Commercio Nicolò Zavarise - Il nostro obiettivo è fornire opportunità di vendita per tanti operatori, per rilanciare il commercio, dopo mesi difficili, e promuovere occasioni per vivere la città. Vogliamo che Verona torni ad essere quanto prima la città viva e dinamica di sempre».