Al via sabato i Mercatini di Natale: l'identità veronese al centro dell'edizione

Saranno completamente incentrati sull'identità veronese i mercatini natalizi che saranno allestiti nel centro di Verona. La dodicesima edizione dei Mercatini di Natale è stata presentata ieri, 12 novembre, nella sede del consiglio regionale, a Venezia, alla presenza del consigliere leghista veronese Enrico Corsi e dell'assessore al commercio del Comune di Verona Niccolò Zavarise.



(Presentazione dei Mercatini di Natale)

Verona diventa città del Natale - ha dichiarato Zavarise - L'occasione dei mercatini natalizi diventa momento fondamentale per la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico e artistico della città di Verona oltre che di quello culturale e religioso. Abbiamo voluto puntare su due elementi fondamentali: la veronesità e l'identità. La rappresentazione storica del mercato del Nord Europa si sposerà con le produzioni veronesi, con l'esposizione delle eccellenze territoriali come la pearà, il bollito, la renga di Parona, i vini Valpolicella, Amarone, Soave e Custoza e dei prodotti che saranno brandizzati con i più bei monumenti della città, oltre che dei prodotti tipici della tradizione natalizia, con l'esposizione di presepi e diorami sulla vita di Gesù Cristo ad opera del maestro presepista Nascimbeni. Ed infine con l'esposizione della natività ad opera di Flover ai piedi della Basilica di San Zeno. Abbiamo coinvolto attivamente tutte le realtà tipiche del territorio veronese, la corporazione degli esercenti del centro cittadino, i ristoranti tipici, le botteghe storiche e forti realtà come Melegatti, Bauli, Flover e Bonomi. Anche le circoscrizioni quest'anno avranno un'intera giornata dedicata al Natale in cui saranno coinvolte famiglie e ragazzi.

L'inaugurazione dei mercatini sarà sabato prossimo, 16 novembre. Le casette di legno dove si potranno fare gli acquisti saranno più di cento e, oltre che in piazza dei Signori, saranno dislocate in diverse piazze, come piazza San Zeno, piazza Viviani e piazza Indipendenza. I mercatini resteranno aperto fino a Santo Stefano.

