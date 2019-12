I mercatini di Natale sbarcano a Madonna di Campagna: ci sarà anche Santa Lucia

Il Natale arriva anche nei quartieri. Domenica 8 dicembre sarà Madonna di Campagna ad ospitare i tradizionali mercatini. Per tutta la giornata stand di artigianato, punti ristoro e giochi per i più piccoli. E tra le vie del quartiere, nel pomeriggio, ci saranno anche Babbo Natale e Santa Lucia.

La giornata organizzata dalla Pro Loco di Verona, con il patrocinio del Comune, vedrà coinvolti tutti i 30 esercizi commerciali della zona. A partire dalle ore 9 anche i banchetti delle hobbiste di "Cuore e ingegno", trucca bimbi, giochi di magia e tanti prodotti tipici veronesi, dal bollito con la pearà, al pandoro. Alle ore 10 la banda Arrigo Boito allieterà tutti i presenti con le musiche e i cori natalizi.

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, insieme ai presidenti della settima Circoscrizione Marco Falavigna e della Pro Loco di Verona Marco Rigo, con il direttivo. «Il Natale non sarà solo in centro storico ma anche nei quartieri - ha detto l'assessore Padovani -, nell’ottica di continuare a valorizzare i borghi cittadini e di proporre momenti di aggregazione e divertimento. Ringrazio la Pro Loco per tutte le iniziative che porta avanti e per il percorso di collaborazione avviato nell’ultimo anno».

Presentazione in Comune dei mercatini di Natale a Madonna di Campagna

«Orgoglioso che si inizi proprio dalla settima circoscrizione - ha detto il presidente Falavigna -. Auguro a tutti i commercianti di Madonna di Campagna di cogliere questa importante occasione anche per la valorizzazione delle attività del quartiere».

«Lo scopo della Pro Loco resta quello di far riscoprire ai cittadini le piazze, i monumenti e le tipicità veronesi - ha aggiunto Rigo -, a partire soprattutto dalle periferie. Con questa manifestazione si aggiunge un altro tassello al calendario di eventi 2019 che copre quasi tutte le circoscrizioni di Verona».