L'alta cucina a 25 euro. La promozione Tavola 25 a Isola della Scala

Un regalo per tutti i giovani con meno di 25 anni da un'associazione che ha appena compiuto 25. L'associazione è la JRE Italia e riunisce giovani rappresentanti dell'alta gastronomia italiana. La campagna promozionale, invece, si chiama Tavola 25.

Per aprire le porte dei ristoranti ad un pubblico nuovo e giovane, JRE Italia ha pensato di abbattere il prezzo della cucina d'autore per gli under 25. Grazie alla partnership con Tenute Marchesi Antinori, viene offerta l'opportunità ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 25 anni di prenotare ogni sera un tavolo (quattro persone al massimo) in uno dei ristoranti aderenti e di gustare un menù di tre portate e tre vini, pagando 25 euro a testa.

Gli chef che hanno aderito sono 36 e in Veneto sono tre, due nel vicentino e uno nel veronese. Nel territorio scaligero ha aderito lo chef Davide Botta e nel suo ristorante, L'Artigliere di Isola della Scala, la promozione Tavola 25 sarà attiva dal 20 gennaio al 20 febbraio.