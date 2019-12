Corsa dei Babbi Natale: Melegatti Christmas Run al via tra modifiche alla viabilità e divieti

Domenica 22 dicembre a Verona partenza alle ore 10 da piazza Bra per la corsa non competitiva Melegatti Christmas Run - Corsa dei Babbi Natale, una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti. La marcia, non competitiva, prevede due percorsi di 5 o 10 km, da fare correndo o a passo libero, adatta alla famiglia e ai bambini, tutti vestiti da Babbo Natale. L'evento crea un fiume colorato che percorre le vie del centro cittadino, un’immagine suggestiva di allegria e di festa in preparazione dell’imminente Natale.

In occasione della manifestazione podistica "Melegatti Christmas Run" si è reso necessario adottare alcune modifiche alla normale viabilità delle vie interessate dai due percorsi previsti. È previsto infatti il divieto di transito dei veicoli il 22 dicembre 2019 dalle 8 alle 13 in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via Paglieri e via dei Mutilati, piazza Bra, via degli Alpini e dalle 9 alle 12, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, nelle vie interessate dai due percorsi della marcia.

Elenco vie percorso Km 5: Piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, Stradone Maffei, Stradone San Fermo, inizio Ponte Navi, l.ge Rubele, via Ponte Nuovo, via Sottoriva, via Ponte Pietra, piazza Broilo, vicolo Sabbionaia, piazza Vescovado, via Pietà Vecchia, via Arcidiacono Pacifico, via Garibaldi, l.ge Panvinio, via San Michele alla Porta, via Emilei, via Rosa, corso Santa Anastasia, vicolo Cavalletto, via Santa Maria in Chiavica, piazza dei Signori, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso Porta Borsari, via Diaz, Ponte della Vittoria, l.ge Campagnola, piazza Arsenale, Ponte Castelvecchio, corso Castelvecchio, attraversamento via Carlo Cattaneo, via Roma, piazza Bra.

Piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, Stradone Maffei, Stradone San Fermo, inizio Ponte Navi, l.ge Rubele, via Ponte Nuovo, via Sottoriva, via Ponte Pietra, piazza Broilo, vicolo Sabbionaia, piazza Vescovado, via Pietà Vecchia, via Arcidiacono Pacifico, via Garibaldi, l.ge Panvinio, via San Michele alla Porta, via Emilei, via Rosa, corso Santa Anastasia, vicolo Cavalletto, via Santa Maria in Chiavica, piazza dei Signori, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso Porta Borsari, via Diaz, Ponte della Vittoria, l.ge Campagnola, piazza Arsenale, Ponte Castelvecchio, corso Castelvecchio, attraversamento via Carlo Cattaneo, via Roma, piazza Bra. Elenco vie percorso Km 10: Piazza Bra via degli Alpini, Stradone Maffei, Stradone San Fermo, inizio Ponte Navi, l.ge Rubele, via Ponte Nuovo, via Sottoriva, via Ponte Pietra, piazza Broilo, vicolo Sabbionaia, piazza Vescovado, via Pietà Vecchia, via Arcidiacono Pacifico, via Garibaldi, l.ge Panvinio, via San Michele alla Porta, via Emilei, via Rosa, corso Santa Anastasia, vicolo Cavalletto, via Santa Maria in Chiavica, piazza dei Signori, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso Porta Borsari, via Diaz, Ponte della Vittoria, l.ge Campagnola, piazza Arsenale, l.ge Cangrande, Ponte Risorgimento, via Pontida, via Tomaso da Vico, via Lega Veronese, Porta San Zeno, piazza San Zeno, via Lenotti, via Saffi, Porta Palio, circ.ne Oriani, piazza Renato Simoni, via Scalzi, corso Porta Palio, Largo Don Bosco, corso Castelvecchio, via Roma, piazza Bra

Sono inoltre istituiti i divieti di sosta con facoltà di rimozione dei veicoli, compresi ciclomotori e motocicli dalle 15 del 20 dicembre alle 9 del 23 dicembre in largo Divisione Pasubio dalle 6 alle 14 del 22 dicembre in Corso Porta Nuova tra vicolo Ghiaia e piazza Bra, comprese le aree sotto l'orologio.