Con Marciarena e I Campioni di Domani torna il Meeting Del Custoza

Domenica 13 maggio torna il tradizionale appuntamento con il Meeting Del Custoza. La manifestazione che comprende due proposte sportive: la Marciarena e la corsa I Campioni del Domani. La Marciarena propone tre percorsi sulle colline di Sommacampagna e Custoza, di 6, 11 e 17 chilometri, e nella passata edizione ha visto la partecipazione di ben 7.000 podisti. Mentre la corsa I Campioni di Domani è rivolta ai più piccoli ed è nata proprio per promuovere l'attività podistica in tenera età. Una corsa che ormai ha varcato i confini nazionali e chi è venuto da lontano è poi tornato per correre nelle edizioni successive.

Il Meeting Del Custoza è organizzato dal Gruppo Marciatori Agriform di Sommacampagna nel parco di Villa Venier.

Il Meeting Del Custoza è un'occasione per avvicinare da una parte i cittadini al territorio, passando una mattinata in compagnia, a contatto con la natura, attraversando luoghi intrisi di storia: sport e movimento non come competizione, ma come motivo di promozione sociale e culturale - ha detto il presidente del gruppo marciatori Alfonso Principe - Dall'altra è occasione di promozione del nostro territorio alle migliaia di podisti che vengono da fuori paese: ci auspiachiamo che l'accoglienza che offriamo come gruppo, in collaborazione con altre associazioni locali, facciano sentire i partecipanti a casa loro, invogliandoli a tornare durante tutto il corso dell'anno. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale per il continuo e solido supporto che ci dà ogni anno. Oltre a tutti i volontari, ringraziamo gli sponsor e i privati proprietari di alcune strade che attraversiamo, indispensabili per la riuscita della manifestazione.