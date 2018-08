Mostra sul Romanticismo a Milano, l'immagine simbolo è veronese

Sarà il celebre quadro di Francesco Hayez, "Meditazione", l'immagine simbolo della mostra "Romanticismo" in programma a Milano alla Gallerie d'Italia - Fondazione Cariplo, sede museale di Intesa Sanpaolo, dal 26 ottobre 2018 al 17 marzo 2019.

L'opera, tra le icone più prestigiose della collezione veronese della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, sarà concessa in prestito temporaneo alla galleria milanese grazie alla felice collaborazione di interscambio artistico avviata dalla Direzione Musei Civici di Verona con l’importante istituzione culturale. La prima di una lunga serie di cooperazioni che Verona sta costruendo e intende portare avanti con altre realtà museali, per ampliare l’offerta espositiva del proprio patrimonio artistico e le proprie relazioni con il mondo della cultura, potenziando le reti di collaborazione in ambito nazionale ed internazionale.