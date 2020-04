Fidanzata nel bagagliaio per andare alla festa di compleanno del figlio

«La storia edificante del medico di Verona che per andare alla festa di compleanno del figlio nasconde la fidanzata nel bagagliaio e poi posta il video su Instagram. E già che c'è mi insulta, come se non avesse fatto tutto da solo». Così, la nota giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli ha lanciato sul suo profilo Facebook una sua intervista pubblicata su Tpi realizzata al dottor Paolo Baschirotto, chirurgo plastico veronese.

Selvaggia Lucarelli ha voluto intervistare il dottor Baschirotto dopo aver visto i video che il medico ha pubblicato tra le Stories di Instagram nel giorno di Pasquetta, 13 aprile. In breve, il dottor Baschirotto avrebbe raggiunto la casa del figlio per fargli gli auguri di compleanno, percorrendo poco più di un chilometro in auto e, per evitare di prendere una multa, avrebbe nascosto la sua attuale fidanzata nel bagagliaio dell'auto. Un'idea, spiega Baschirotto a Selvaggia Lucarelli, proposta proprio dalla fidanzata del chirurgo.

Incalzato dalle domande della giornalista, il dottore ha spiegato che il suo voleva essere un video simpatico e comico e che lui, da medico, aveva valutato il rischio. «Non ho esposto la popolazione a un rischio per festeggiare il compleanno di mio figlio - ha dichiarato Baschirotto - Non volevo fare il furbo, punto sulla ragionevolezza nell'applicare una determinata cosa. Ho pensato che la cosa fosse divertente vista da fuori, forse avrò sbagliato a pubblicare, ma i commenti dei miei follower erano tutti divertiti».