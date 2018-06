Esame di Stato, arrivata la prova della maturità per oltre 7mila veronesi

Domani, 20 giugno, 7.306 studenti ritorneranno nelle loro scuole per cominciare l'esame di maturità. Si comincia, come sempre, con la prova di italiano che sarà uguale per tutti gli istituti di tutta Italia. E come ogni anno, i maturandi cercano tra i diversi anniversari che ricadono quest'anno, quelli che potrebbero essere inseriti nelle varie tracce della prima prova. Visto che l'anno scorso non è stato scelto, in ambito storico c'è chi scommette che quest'anno possa essere scelto come argomento il centenario della Rivoluzione Russa. Oppure di strettissima attualità potrebbero essere gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia. Ci sono poi i 70 anni della nostra Costituzione, i 40 anni dal rapimento e dall'omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e i 50 anni dalla morte di Martin Luther King. Su internet è un proliferare di ipotesi e di supporti didattici per aiutare gli studenti a prepararsi, anche se nessuno può essere davvero sull'inserimento di una traccia piuttosto che un'altra. Ciò che è certo è che dopo alla prima prova seguirà la seconda, giovedì 21 giugno, diversa per ogni istituto. Al classico ci sarà greco, allo scientifico matematica, discipline artistiche nei licei artistici e teoria di analisi e composizione nei licei musicali. Poi il 25 giugno ci sarà la terza prova, il quiz sulle diverse materie studiate durante l'anno. E, nelle poche scuole in cui è prevista, giovedì 28 giugno ci sarà anche una quarta prova, quella per i licei Esabac e per quelle a opzione internazionale.