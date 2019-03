Masterchef: sfuriata Bastianich con Gilberto, il 23enne veronese «sorridente e irrispettoso»

Gilberto Neirotti è il talentuoso e giovanissimo cuoco veronese, tra i candidati alla vittoria finale dell'ottava edizione di Masterchef Italia. Quest'anno tra i giudici figurano gli ormai collaudati Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la novità Giorgio Locatelli. Nell'ultima puntata andata in onda, il ragazzo veronese si è messo in mostra per il suo piatto, un "minestrone" molto sofisticato e condito con della curcuma, ma è finito nel mirino prima di Barbieri e poi di Bastianich per un altro motivo: il suo sorriso.

In particolare Joe Bastianich con il suo inconfondibile tono e mix linguistico italoamericano maccheronico, ha vigorosamente rimproverato l'aspirente chef Gilberto Neirotti per un precedente sorriso sarcastico indirizzato ai danni di un altro concorrente, Giuseppe, il cui piatto era stato elogiato dai giudici.

«Il piatto è molto buono, - ha esordito Bastianich rivolgendosi a Gilberto - solo c'è un sapore negativo, e non è nel piatto. Tu devi rispetto a tutti gli altri che cucinano qui, tu hai poco rispetto ti comporti come un bambino nel giardino della mamma, fai i capricci e tratti la gente con poco rispetto. Una mancanza di rispetto nei confronti di Giuseppe è una mancanza di rispetto a tutti noi giudici che abbiamo deciso che il piatto di Giuseppe era buono. Se tu non puoi accettare questo, allora la porta è lì e te ne vai a casa».

Nelle ore successive alla sfuriata di Bastianich, lo steso Gilberto è tornato via social sulla vicenda commentando così l'accaduto: «Sicuramente potevo evitare di ridere, ma sono così, non riesco a nascondere quello che mi passa per la testa!».