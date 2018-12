A palazzo Barbieri inaugurato il presepe del Consiglio: «Un gesto carico di simboli»

Il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio, insieme al sindaco Federico Sboarina e all’assessore ai Rapporti con il Consiglio Luca Zanotto, ha inaugurato nella mattina di sabato 15 dicembre il presepe del Consiglio, allestito proprio davanti l’Aula Consiliare. Alla cerimonia erano presenti anche i consiglieri Maria Fiore Adami, Laura Bocchi, Vito Comencini e Carla Padovani.

«È il primo anno – ha sottolineato il presidente Ciro Maschio – che inauguriamo il presepe del Consiglio comunale. È un gesto semplice, ma carico di simboli anche perché ci sono scuole che preferiscono non farlo e Comuni che bandiscono i segni del Natale in nome di un presunto rispetto degli altri. Noi, invece, crediamo che il modo migliore per rispettare tutti sia amare la propria cultura, difendere e far conoscere le proprie tradizioni, come in questo caso. Ringrazio l’associazione Amici del Presepe per averci dato la possibilità di allestirlo all’ingresso della sala del Consiglio».

In particolare, a donare il presepe per il periodo natalizio è stata la signora Sabina Lelli. Don Maurizio Viviani ha benedetto la natività.