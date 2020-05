Lavabili e solidali. 1500 mascherine in vendita a Verona per beneficenza

In tessuto protettivo lavabile di colore bianco o blu, con il simbolo del Comune di Verona riportato su un lato. Si presentano così le 1.500 mascherine solidali disponibili, dal 18 maggio, in sei punti vendita della città. Il ricavato della vendita sarà totalmente devoluto dal Comune di Verona ad un’iniziativa o progetto solidale legato all'emergenza Coronavirus, che verrà annunciato in seguito anche in base alla somma raccolta.

La produzione delle mascherine è stata finanziata dal dottor Simone Alessandro Cassago, sostenitore del progetto.

L’iniziativa, ideata del consigliere comunale Andrea Bacciga, è stata presentata lunedì mattina dal sindaco Federico Sboarina, nel consueto punto stampa streaming.

A fronte di una donazione, devoluta interamente in beneficenza, le mascherine si potranno ritirare in tabaccheria-edicola Franchetto, in via Lucania 2; pizzeria da Robi, in via Leonardo Da Vinci 14°; trattoria Dal Gal, via don Gregorio Segala 39; osteria al Borgo, in via Longhena 29/D; bar Montecchi, in via del Pontiere 29; farmacia Padovani, in via Mameli 39. Tutte le mascherine, lavabili e riutilizzabili, sono realizzate per uomo, donna e bambino, con tessuti filtranti e protettivi per uso civile. Per informazioni contattare il numero 334 6504495.

«Un bel progetto – ha spiegato il sindaco –, che attraverso la distribuzione di 1.500 mascherine punta alla raccolta di fondi in aiuto di progetti o iniziative solidali legate alla pandemia. Sono molti i bisogni creati da questa emergenza, ad alcuni potremo dare risposta grazie a questo sostegno economico concreto, a cui tutti possiamo dare il nostro contributo. Ricordo che le mascherine restano un presidio sanitario obbligatorio su tutto il territorio regionale, come indicato dal Governatore Zaia nella sua ultima ordinanza. Aderendo a questa iniziativa, quindi, si potrà non solo acquisire un prodotto obbligatorio per la protezione personale ma, anche, dare un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno».