A Verona 10mila mascherine realizzate grazie alla maratona casalinga "Cuci&Cura"

Ha raggiunto un traguardo eccezionale la "Maratona della solidarietà #Cuciecura #iorestoacasaacucire": ben 10mila mascherine realizzate da tanti volontari che hanno voluto dare il proprio contributo. Partita con sarte, sarti e amanti del cucito veronesi, la maratona ha coinvolto centinaia di veronesi desiderosi di dare il proprio contributo in questo momento di grande difficoltà. Visti i vincoli dettati dai decreti, la maratona sta ora proseguendo con le sarte volontarie del "Progetto Intreccio della Fevoss" e de "La Cura Sono Io".

«Un’idea benefica ideata da "La Cura sono Io", associazione no profit, e dalla associazione Fevoss Santa Toscana di Verona, impegnata nell’integrazione sociale e nella lotta contro l’emarginazione. Le mascherine di prima necessità "Usa e Lava", - si legge sempre nella nota dell'associazione - realizzate con doppio strato di cotone, non sono certificate, ma servono per proteggersi dalla saliva e dalle goccioline di sudore e non solo».

Le mascherine sono state destinate a volontari Fevoss, senzatetto, poveri, detenuti dei carceri di Verona, Poggioreale e Rebibbia, centri anziani, famiglie con bambini, personale oss, infermieri, medici, taxisti di varie città, questura, tribunale di sorveglianza, Protezione Civile di Parma Est, Ronda della Carità, varie associazioni tra cui ABEO onlus Verona e La Fraternità. «Tutti possono contribuire a questa simbolica maratona "casalinga", - si conclude la nota dell'associazione - che vede tante mani, macchine da cucire, volontari, uniti dalla creatività e dal desiderio di fare un gesto di bene, donando tessuti di cotone ed elastico».