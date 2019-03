Martedì al cinema e biglietto a tre euro grazie alla regione: i film in programma a Verona

Ultimo appuntamento del mese, martedì 26 marzo, nei cinema aderenti di Verona con la nuova edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Il Cinema Teatro Alcione di Verona propone in questo ultimo martedì di marzo, alle 15.30, 18.00 e alle 20.30, Le nostre battaglie (Drammatico, Belgio, Francia 2018, 98’) di Guillaume Senez. Il film racconta la storia di Oliver, un uomo che dedica tutto se stesso alla lotta contro le ingiustizie al fianco dei propri compagni di lavoro. Quando, da un giorno all’altro, sua moglie Laura abbandona la loro casa, Oliver dovrà imparare a trovare un nuovo equilibrio tra i bisogni dei figli, le sfide della vita quotidiana e il suo lavoro.

Dal film "Green Book"

Alle 19.00, al Multisala Rivoli, si potrà invece assistere a Green Book (Commedia, USA 2018, 130’) di Peter Farrelly, vincitore agli Oscar 2019 nelle categorie Miglior film, Miglior attore non protagonista e Migliore sceneggiatura originale. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.

Gli appuntamenti con la rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema” riprenderanno martedì 7 maggio 2019. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala. È possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.