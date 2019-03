PassaPorti, in tanti in marcia per Verona contro ogni forma di razzismo

Uno straordinario successo di partecipazione ha avuto oggi, 23 marzo, la manifestazione PassaPorti. In tanti hanno partecipato alla marcia partita alle 15 dalla stazione di Verona Porta Nuova e terminata in piazza Bra. Lungo il tragitto sono stati ripetuti slogan come quello che si può ascoltare nei video che ci ha inviato una nostra lettrice: «Siamo tutti clandestini». Slogan che sintetizzano il messaggio dell'evento organizzato per contrastare ogni forma di razzismo e per una città aperta e solidale. Il tutto organizzato da decine di associazioni veronesi unite sotto il cartello «Nella mia città nessuno è straniero».

E alcuni cittadini che non hanno preso parte alla marcia hanno comunque mostrato la loro solidarietà, esponendo dai balconi dei simboli di adesione ai messaggi di fondo delle associazioni organizzatrici.