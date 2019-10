In marcia da Malcesine per l'ospedale, è prossimo l'arrivo a Venezia

Dovrebbe terminare domani, 30 ottobre, se non ci saranno imprevisti dell'ultima tappa di 20 chilometri, la marcia che alcuni cittadini di Malcesine e alcuni dipendenti dell'ospedale gardesano hanno cominciato giovedì scorso, 24 ottobre, per raggiungere Venezia. Lo scopo è quello di consegnare, direttamente nelle mani del presidente regionale Luca Zaia, dell'assessore regionale alla sanita Manuela Lanzarin e dei consiglieri regionali, le oltre 3.500 firme raccolte per mantenere l'ambulanza nel nosocomio di Malcesine come servizio pubblico e quindi non esternalizzato.

La marcia è partita da Malcesine ed è stata suddivisa in otto tappe. Nel Veronese ha toccato i centri di Garda, Caprino, Bussolengo e San Martino Buon Albergo, poi è proseguita nelle altre provincie, passando per Lonigo, Ponte Barbarano, Padova e Mira. Il tutto si dovrebbe concludere, appunto, domani a Venezia, dopo 185 chilometri.

Durante il percorso, i partecipanti alla marcia sono stati sostenuti dai comitati locali che si occupano di sanità; come è accaduto a Bussolengo, dove davanti all'ospedale Orlandi sono stati accolti dal comitato Uniti per l'Orlandi ed anche dal sindaco Roberto Brizzi.



(I marciatori insieme al sindaco di Bussolengo Brizzi - Foto Facebook)