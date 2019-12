Torna la “Marcia del giocattolo”: ecco i provvedimenti viabilistici e i percorsi

Si terrà domani, domenica 8 dicembre, la 42ª edizione della “Marcia del giocattolo”. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici.

Dalle 6 alle 13 di domenica, è previsto il blocco del traffico in piazza Bra e in via degli Alpini.

Dalle 8 alle 12, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, è previsto il divieto di transito lungo i tre percorsi della marcia.

Percorso da 10 km Fast, con partenza alle ore 9: piazza Bra, piazzetta Municipio, Largo Divisione Pasubio, stradone Maffei, stradone San Fermo, via Leoni, Lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, piazza Viviani, via Cairoli, piazza Erbe, corso S. Anastasia, vicolo Due Mori, via Achille Forti, via Ponte Pietra, via Cappelletta, via Pigna, via Garibaldi, Ponte Garibaldi, Lungadige Matteotti, Lungadige Campagnola, Lungadige Cangrande, viale Cristoforo Colombo, via Porta Catena, via Torretta, via Tommaso da Vico, via Lega Veronese, via Porta San Zeno, piazza Pozza, via Lenotti, via Saffi, piazza San Francesco d’Assisi, via Pisacane, via Rosmini, via Scarsellini, via Tommaso da Vico, via Rosso, via del Bersagliere, Regaste San Zeno, via S. Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, Stradone Porta Palio, via Carmelitani Scalzi, piazza S. Spirito, via Della Valverde, piazza Pradaval, Corso Porta Nuova, piazza Bra.

Percorso da 5 Km Classica, con partenza alle ore 9.15: partenza da piazza Bra, piazzetta Municipio, Largo Divisione Pasubio, stradone Maffei, stradone San Fermo, via Leoni, Lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, piazza Viviani, via Cairoli, piazza Erbe, corso S. Anastasia, vicolo Due Mori, via Achille Forti, via Ponte Pietra, via Cappelletta, via Pigna, via Garibaldi, Ponte Garibaldi, Lungadige Matteotti, Lungadige Campagnola, Ponte Scaligero, Corso Castelvecchio, via Roma, piazza Bra.

Percorso da 2 Km Family, con partenza alle ore 10: piazza Bra, largo Divisione Pasubio, via Leoncino, piazza Mura Gallieno, via Anfiteatro, via Stella, piazza Viviani, via Cairoli, piazza Erbe, via Pellicciai, Galleria Corte Farina, vicolo Guasto, via Alberto Mario, piazzetta Scalette Rubiani, via Carlo Cattaneo, via Teatro Filarmonico, via Roma, piazza Bra.