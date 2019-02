In arrivo l'11^ "Marcia delle due città", come cambia la viabilità a Verona

Domenica 24 febbraio si terrà l’11a edizione della Marcia delle due Città, organizzata dal Gruppo Podistico “Polizia Penitenziaria” di Verona, con partenza nel cortile interno della Casa Circondariale di Montorio. La corsa, a carattere ludico motorio, è aperta a tutti ed è inserita nel calendario dell'Unione Marciatori veronesi.

Il ritrovo è previsto dalle 7.30 di domenica 24 nel cortile interno della Casa Circondariale di Verona Montorio, in via San Michele 15. Sarà possibile iscriversi fino a inizio marcia e una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza. La partenza è programmata per le 8.30, con una durata massima prevista di 3 ore. Tre i percorsi a cui ci si potrà iscrivere, rispettivamente di 6,5 - 12,5 e 16,5 chilometri.

Per agevolare lo svolgimento della manifestazione, dalle 8.30 alle 12 di domenica 24, sarà istituito il divieto di transito in via San Michele, ad esclusione degli autobus e dei mezzi di pronto intervento.

Sempre nella medesima fascia oraria, e per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, verrà istituito il divieto di transito dei veicoli in via San Michele, via da Legnago, via Ponte Verde, via Castel di Montorio, via del Torresin, c/da Novaglie, via Pradelle, via della Chiesa, via della Pineta, c/da Nesente, c/da Gazzego, c/da Vendri, c/da S. Maria in Stelle, via Pantheon, Progno Valpantena, c/da S. Felice Extra, via Belvedere, c/da Campagnola, via Ponte Florio, via A da Legnago e via San Michele.