Nel 2021 la prima maratona Verona-Mantova: era il sogno di Bergamini

La partenza dal centro di Mantova, tra storiche piazze e vicoli, l’arrivo in Arena, come i grandi campioni dello sport. La maratona Mantova – Verona è un progetto sportivo unico in Italia al quale i due sindaci, Federico Sboarina e Mattia Palazzi, stanno lavorando e che è stato lanciato, giovedì mattina nella città lombarda, durante una conferenza stampa in municipio. Quindi, dal 2021, il sogno di moltissimi runner, cioè quello di partecipare a una maratona che sappia unire, con la corsa, due tra le più belle città d’Italia, diventerà realtà.

Ma la maratona Mantova – Verona sarebbe anche il coronamento del sogno di Dario Bergamini, il visionario presidente della Veronamarathon scomparso lo scorso anno, che da sempre era affascinato dall’idea di organizzare questa gara.

«Riuscire ad organizzare una maratona tra Verona e Mantova è un po’ come realizzare un sogno – ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Perché, a dire la verità, è da quando ero assessore allo Sport che si pensava a una gara podistica in grado di unire le nostre città e sono molto contento che, oggi grazie alla collaborazione con il sindaco Palazzi, torniamo a riprendere in mano quel dossier. Il progetto c’è, è concreto e assolutamente realizzabile. Dobbiamo lavorare soprattutto a livello organizzativo, insieme all’assessore allo Sport Filippo Rando, ma entro il 2021 si potrebbe dare vita ad un progetto sportivo di grandissimo valore. Verona e Mantova sono profondamente legate: ci accomunano grande cultura e straordinaria bellezza. Le due amministrazioni lavorano insieme in importanti aziende di cui siamo soci e rappresentano due economie molto dinamiche. Dal 2021, ci potrebbe essere un nuovo e più profondo legame, che è quello della passione sportiva e dell’unione di due territori».