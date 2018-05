"Basta puzza Italpollina", manifestazione contro la ditta di Rivoli Veronese

Quasi in 200, tra sindaci e semplici cittadini, hanno raccolto l'invito del Comitato Pro Life e hanno partecipato questa mattina, 26 maggio, alla manifestazione contro la puzza prodotta dallo stabilimento Italpollina.

Il ritrovo scelto dal comitato è stato il parcheggio Bran di via Valdoneghe a Rivoli Veronese. Da lì il corteo è partito e ha raggiunto lo stabilimento di Italpollina in località Casalmenini. Un breve percorso, passato per la Strada Provinciale 29, la quale è rimasta temporaneamente chiusa. I cittadini hanno fatto sentire la loro voce e insieme a loro hanno protestato anche alcuni sindaci come Stefano Passarini di Costermano, Roberto Bonometti di Affi e il sindaco di Rivoli Armando Luchesa. Presente anche l'attore Fabio Testi, il quale è vicepresidente del Comitato Pro Life.

Ancora una volta è stato chiesto alle autorità competenti di intervenire per risolvere il problema dei cattivi odori prodotti dall'azienda produttrice di fertilizzanti.