Non Una di Meno, in migliaia partecipano al corteo organizzato a Verona

In migliaia hanno partecipato oggi, 13 ottobre, a Verona alla prima manifestazione organizzata dall'associazione femminista Non Una di Meno da quando è stato proclamato lo stato di agitazione permanente, un'agitazione che produrra altre proteste in tutta Italia fino all'8 marzo, giorno in cui si terrà lo sciopero delle donne.

Il ritrovo è stato alle 15 in piazzale XXV Aprile, poi il corteo è partito verso piazza Bra ed ha raggiunto piazza Santa Toscana. Questa prima manifestazione si è tenuta proprio a Verona in risposta all'approvazione della cosiddetta mozione anti-aborto da parte del consiglio comunale di Verona del 4 ottobre. Ma la protesta non è stata solo locale. Il corteo di oggi ha voluto anche lanciare una lunga stagione di lotta in difesa dei diritti delle donne, una lotta che si connetterà anche con quella in difesa dei diritti del mondo lgbt e dei migranti presenti in Italia.

Tante le adesione a questa manifestazione, tra cui quella di Possibile, il partito fondato da Giuseppe Civati.