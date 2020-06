George Floyd, anche Verona è scesa in piazza contro il razzismo

Ieri, 5 giugno, in Piazza dei Signori a Verona, si è tenuta una manifestazione di solidarietà verso tutti quelle associazioni, quei movimenti e quei singoli cittadini che, negli Stati Uniti e non solo, stanno protestando contro il razzismo ed in favore della giustizia. Proteste che sono partite dopo l'uccisione del 46enne afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto statunitense a Minneapolis.

Il presidio di Piazza dei Signori è stato organizzato dalle associazioni Rete degli Studenti medi di Verona, Unione degli Universitari di Verona e Studenti Per Accademia di Belle Arti Verona, i quali attraverso i loro canali social hanno commentato così la manifestazione: «Sono emersi messaggi di pace, antirazzismo e antifascismo. Il nostro Paese è ancora profondamente vittima di un sistema che tollera razzismo e xenofobia, invece di condannarlo, e lo fa ogni giorno sotto i nostri occhi. Una Verona diversa esiste e non ha paura di farsi sentire, e tantissimi sono gli studenti che hanno voglia di mettersi in gioco e far sentire la propria voce. Siamo convinti che questo sia stato un segnale forte del bisogno di un cambiamento nel nostro Paese».

Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi, ha aggiunto: «Il razzismo è endemico, negli Usa, non si può parlare solo di "mele marce": l'intero sistema legittima la presenza e gli abusi da parte di membri delle forze dell'ordine, arrivando a negare persino l'evidenza. Una struttura razzista che in altre forme esiste anche in Italia, dove, ancora oggi lo ius soli viene ostacolato e sono ancora presenti leggi come la Bossi-Fini e i decreti sicurezza». E Deborah Fruner, coordinatrice di Udu Verona, conclude: «Ora più che mai è necessario reagire, dimostrare il nostro supporto per un movimento che lotta pacificamente per i diritti e la dignità sociale di tutti, per una società senza distinzioni di razza. Per una riflessione in più su quanto anche il nostro Paese sia ancora vittima di un profondo sistema xenofobo e retrogrado»

All'iniziativa hanno aderito: AfroVeronesi, Cgil Verona, Pianeta Milk - Verona Lgbt Center, Arcigay, Arci Verona, Comitato veronese per le iniziative di pace, Potere al Popolo - Verona, Dhub Atelier di Riuso Creativo, Veronetta Centoventinove, Traguardi, Adl Cobas, Aps Equilibrio Precario, Laboratorio Autogestito Paratod@s, Cestim Verona.