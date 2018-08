Centinaia manifestano in Bra con le vittime dell'aggressione omofoba: "La nostra mano ha scandalizzato Verona, ora diamoci un bacio"

Tanta gente in piazza Bra quest'oggi per partecipare alla manifestazione di solidarietà alle vittime e protesta contro l'aggressione di sabato scorso a una coppia gay, "rea" di aver passeggiato in centro storico dandosi la mano.

Anche Angelo e Andrea, le due vittime della violenza, erano presenti e non hanno esitato a prendere in mano il megafono per ringraziare i presenti, ma anche spiegando di aver in precedenza ricevuto «pubblicamente inviti a stare attenti a quello che dicevamo». Senza troppi scrupoli, però, è arrivato invece il contro invito, quale risposta ad ogni forma di repressione, a darsi tutti quanti un bacio: «Siccome la nostra mano ha scandalizzato Verona, ora diamoci tutti un bacio».

La manifestazione è poi pacificamente proseguita tra canti e slogan per le vie di Verona. Non è mancato qualche commento sgradevole da parte di alcuni passanti («tutti froci questi qui»), ma anche gesti di solidarietà e applausi da parte di commessi dei negozi affacciatisi al passaggio del corteo.

Piccolo episodio di tensione da segnalare sempre in Bra, poco prima dell'inizio della passeggiata "mano nella mano", quando uno sparuto gruppetto esterno ai manifestanti pare abbia provocato quest'ultimi (alcuni testimoni hanno riferito di "sputi" indirizzati ai presenti). La polizia presente a brevissima distanza, è intervenuta e sedato sul nascere ogni possibile conflittualità.