Associazioni in corteo a Verona per dire: «Basta bambini strappati ai genitori»

Il 12 ottobre si svolgerà a Verona la manifestazione «Basta bambini strappati ai genitori». Per coloro che vorranno partecipare, il ritrovo è alle 15 a Porta Palio. Alle 15.30 partirà il corteo che arriverà in piazza Bra. Ad indire la manifestazione, diverse associazioni: il Comitato Famiglia e Vita, Movimento Giustizia Sociale, Movimentiamoci, Li.Si.Po. (Libero Sindacato di Polizia) e il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (Ccdu).

A movimentare queste associazioni ci sarebbero storie come quelle avvenute nel comune reggiano di Bibbiano e come quella veronese del piccolo Marco. Storie in sostanza di figli allontanati dai propri genitori, perché le condizioni delle famiglie non erano giudicate adeguate ad una corretta crescita dei bambini. «Noi del Ccdu parteciperemo alla manifestazione di sabato per chiedere all'amministrazione comunale di Verona degli atti concreti ed un primo segnale positivo come ad esempio la sospensione od un'azione disciplinare verso le responsabili di quanto accaduto al piccolo Marco - scrive la onlus Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani - A quanto ci risulta, la psicologa e l'assistente sociale che si erano occupate del caso sarebbero ancora lì a lavorare, nonostante la sconfessione del loro operato da parte dei consulenti del Tribunale, un segnale poco incoraggiante».

Oltre, però, al caso del piccolo Marco, ce ne sarebbe anche un altro nel Veronese. Lo ha raccontato proprio il Ccdu, il quale chiede di riformare i servizi sociali del Comune di Verona e chiede all'amministrazione un intervento concreto ed efficace in favore di una famiglia con tre bambini.