Camici e mascherine introvabili? L'importante iniziativa di Manifattura Italiana Cucirini

Manifattura Italiana Cucirini – MIC SpA, azienda produttrice di filati cucirini con sede a Vallese di Oppeano, nella provincia veronese, prosegue nella sua azione di sostegno alle aziende del comparto tessile, finalizzata alla creazione di dispositivi di protezione tra cui camici e mascherine che, allo stato attuale, sembrano non bastare mai e comunque non sempre risultano semplici da reperire. È in questo contesto che MIC Spa fa sapere di aver lanciato un vero e proprio appello per offrire supporto e soprattutto il suo know how a tutte quelle aziende del territorio che hanno deciso di riconvertire la propria attività.

In particolare, l’azienda produttrice di cucirini ha contribuito all’iniziativa di riconversione del Gruppo Calzedonia, donando il filato da cucire già disponibile in stock per la produzione dei primi 150.000 camici e dispositivi di protezione. Giovanni Cumerlato, presidente del CDA ha commentato: «Siamo partner del Gruppo Calzedonia da tempo e ci ha fatto piacere poter contribuire alla riconversione dell'azienda quale sostegno alla lotta contro Covid-19, nostro comune nemico. Il nostro filo cucirino era già stato testato e collaudato per l'uso nei DPI e lo abbiamo reso immediatamente disponibile».

L'azienda veronese, secondo quanto si apprende, continuerà nella produzione dello stock anche nelle prossime settimane e, nel contempo, spiega inoltre di star già lavorando anche alla produzione di filati innovativi e a basso impatto ambientale per l'impiego nel settore della moda, della pelletteria, delle calzature e dell'arredo.